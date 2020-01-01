21 февраля в России начинается выдача ковид-сертификатов по результату теста на антитела Срок их действия — шесть месяцев с даты получения результатов теста Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 21 февраля 2022 года россияне могут получить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённом ранее заболевании на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, сертификат будет формироваться однократно в течение трёх дней после поступления на портал госуслуг данных о результатах теста на антитела к коронавирусу.

При этом тест на антитела важно сдать в лицензированной лаборатории. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.

Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Как подчеркнули «РИА Новости» в пресс-службе минздрава, повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

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