Елена Синица Краевой минздрав прокомментировал, почему в Перми закрываются мобильные пункты вакцинации В ведомстве ссылаются на ряд объективных причин Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В минздраве Пермского края пояснили, с чем связано уменьшение количества мобильных пунктов вакцинации в Перми. Как сообщили «Новому компаньону» в ведомстве, на это решение повлияло несколько причин.

Во-первых, большая часть населения территории уже вакцинирована (порядка 60% жителей Прикамья прошли первичную вакцинацию, а 35,6% ревакцинировались). Во-вторых, в связи с высокой заболеваемостью новым штаммом «омикрон» темпы вакцинации населения также несколько снизились, добавили в ведомстве.

«В связи с этими причинами минздрав Пермского края оперативно регулирует количество мобильных пунктов исходя из эпидситуации в регионе и темпов вакцинации. Ранее было организовано до восьми мобильных пунктов в Перми и крае, а сейчас хватает и четырёх», — сказали в региональном минздраве.

В ведомстве напомнили, что в поликлиниках в штатном режиме работают кабинеты вакцинации, где каждый житель Прикамья может сделать прививку от COVID-19.

Напомним, на этой неделе привиться можно только в одном мобильном пункте, он расположен в ТРК «Планета».

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