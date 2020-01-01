Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 21 по 27 февраля в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает краевой минздрав.

Так, прививку от коронавируса можно поставить в торгово-развлекательном комплексе «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). Пункт расположен на первом этаже ТРК. Он будет работать 21, 22 и 24–27 февраля с 15:00 до 18:00.





В наличии вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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