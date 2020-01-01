Елена Синица Минздрав: Пермский край выходит на плато по заболеваемости COVID-19 Говорить о прохождении пика ещё рано Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермский край выходит на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

При этом в ведомстве отметили, что говорить о том, что регион прошёл пик заболеваемости, рано.

«Прироста заболевших нет, но и спад незначительный. Так, например, 11 февраля было зафиксировано максимальное количество заболевших — 5557 человек за сутки, а 22 февраля — 4599 человек за сутки. Скорее, можно предполагать, что мы выходим на плато», — прокомментировали ситуацию с заболеваемостью в министерстве.

Напомним, ранее краевой минздрав прогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в регионе 21 февраля.

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