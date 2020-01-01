Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Прикамье до 4,5 тыс. человек Выздоровели за сутки 7,3 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 4599 новых случаев COVID-19. Показатель менее 5 тыс. заболевших последний раз фиксировался в Прикамье две недели назад.

Выздоровели 7386 пациентов, скончались 23.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 3878 пациентов, 352 из них в тяжёлом состоянии, 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 292 550.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.