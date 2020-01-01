Елена Синица Пик заболеваемости COVID-19 в Прикамье ожидается к 21 февраля Суточная заболеваемость может составить 5,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 21 февраля в Пермском крае ожидается пик заболеваемости коронавирусом — до 5,5 тыс. инфицированных в сутки. И это оптимистичный вариант. При пессимистичном прогнозе пик наступит 19 марта, а уровень заболеваемости составит 8,5 тыс. инфицированных за день. Об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень на заседании комитета по бюджету краевого заксобрания.

«Из-за того, что мы ждём с «омикроном», нам нужно будет порядка 43 тонн кислорода в сутки. Сейчас у нас заключены все договоры у всех медорганизаций на большой объём кислорода», — сказала министр здравоохранения.

Для сравнения Крутень сообщила, что дефицит кислорода в регионе наблюдался с сентября по ноябрь 2021 года, потребность доходила до 40 т в сутки. По её словам, это в четыре раза больше, чем обычная потребность при нормальной жизни. На сегодняшний день потребность составляет 16 т.

Крутень также добавила, что на территории Прикамья количество медицинского кислорода ограниченно: выпускается всего 5 т в сутки.

«Остальное — это технические газы. Они требовали определённой очистки. В этот тяжёлый период нам помогал «Метафракс», но этого всё равно не хватало. Мы набирали 10 т в сутки. Ещё 30 т надо было откуда-то везти. В конце ещё подключились Лысьва, «Протон», — сказала министр.

При этом она отметила, что в регионе была только одна ночь, когда «всем городом свозили баллоны в Орджоникидзевскую больницу». Но даже тогда, по её словам, не было ситуации, что кислород не был доставлен до пациента.

Анастасия Крутень также добавила, что сейчас ожидается установка семи концентратов. Срок их изготовления — 30 апреля. К этому времени ожидается снижение заболеваемости.

Напомним, ранее на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Крутень говорила, что региональный минздрав прогнозирует увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в Прикамье до 13 — 17 тыс. человек. Как пояснили в пресс-службе ведомства, те данные, которые были предоставлены сегодня на комитете Заксобрания, — это расчёты федерального минздрава. Ранее министр сообщала «наши» данные, полученные при аналоговом сопоставлении с другими странами. Эти цифры тоже являются прогнозными.

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