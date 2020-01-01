Сергей Данилов На прогнозируемом пике эпидемии количество заражённых коронавирусом в сутки может достигать 13–17 тыс. человек Пока в крае выявлено шесть случаев заражения «омикроном» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Если эпидемия будет развиваться по наблюдаемому сценарию, то количество заболевших коронавирусом на седьмую неделю начавшейся вспышки может достичь 13,9–17,3 тыс. человек в сутки. Такой прогноз в ходе заседания краевого оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции озвучила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

По её словам, предпосылкой для реализации данного сценария может стать выход на 600 заражённых в день с дальнейшим ежедневным удвоением числа выявленных случаев заболевания. Именно такой сценарий наблюдается при распространении штамма «омикрон».

На сегодняшний день в Прикамье выявлено шесть случаев заражения «омикроном», из них пять привозных, сообщил участникам заседания оперштаба главный санитарный врач региона Виталий Костарев. Заболевание, по словам специалиста, предусматривает немного другой алгоритм действий медучреждений. Предлагается обязательная госпитализация, изоляция контактных лиц без учёта того, вакцинированы они или переболели. Контактные лица находятся под ежедневным надзором медиков и представителей МВД.

По словам санврача, заболеваемость коронавирусом растёт на 15% в неделю. Резко растёт доля краевой столицы. Причём рост идёт за счёт наиболее активных групп населения: 18–29 лет (+68,5%) и 30–49 лет (+33,8%). В то же время среди лиц старше 65 лет наблюдается снижение доли заболевших.

Также Виталий Костарев отметил, что уже на этой неделе в Прикамье может быть на 54% превышен уровень эпидпорога по ОРВИ и гриппу. По словам врача, особенно неприятным фактом является рост доли штамма гриппа A H3N2, который уже имеет удельный вес 30–40%.

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