Елена Синица В краевом минздраве пояснили, как получить сертификат при наличии антител к COVID-19 Срок его действия составит полгода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края дал пояснения, кто и как может получить ковид-сертификат при наличии антител к коронавирусу.

Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, сертификат будет формироваться однократно. Это произойдёт после поступления на «Госуслуги» результатов теста на антитела к коронавирусу. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.





Важно, что тест необходимо сдать в лицензированной лаборатории. В их число входят и коммерческие лаборатории, например АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», ООО «Центр профессиональной медицины», ООО «МедЛабЭкспресс».





При этом отмечается, что ни одна из лабораторий не проводит тестирование бесплатно. В рамках ОМС эта диагностика также не проводится.





Кроме того, поясняется, что гражданам не нужно куда-либо ходить или самостоятельно загружать результаты теста на антитела. Лаборатории передают результаты в ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, которые затем поступят на «Госуслуги».





Затем нужно дождаться, пока результаты теста появятся на «Госуслугах», и нажать кнопку «Сформировать сертификат». Обычно они приходят в течение трёх календарных дней. Если результаты теста не появляются на «Госуслугах», то необходимо написать запрос в техподдержку в соответствующую подкатегорию на портале.





В краевом минздраве также добавили, что сформировать сертификат на основании теста на антитела можно только один раз. Если ранее гражданин получал QR-код после прививки или выздоровления, сформировать сертификат по результатам теста на антитела нельзя. Приказ Минздрава предусматривает такую возможность только для людей, у которых ещё не было сертификата COVID-19. Например, они сделали прививку за рубежом.





Для оформления сертификата учитываются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G). Если гражданин ранее получал сертификат, то для продления срока действия QR-кода необходимо сделать прививку.

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