Мария Сыропятова В Пермь заходит московская сеть Buffet café Кафе предлагает стандартные завтраки, перекусы, кофе-брейки, обеды и ужины Поделиться Поделиться Твитнуть

Buffet café

top10z.ru

В ТРК «Планета» в Перми планируется открытие кафе Buffet café. Об этом говорится в Instagram-аккаунте пермского заведения. По данным сайта Buffet café, три аналогичные точки уже открыты в Москве.

В Buffet café называют формат своей работы fast casual, отмечая универсальную подачу блюд навынос или на месте. В меню стандартные завтраки, перекусы, кофе-брейки, кофе с собой, обеды и ужины.

Также отмечается, что в распоряжении заведений собственная фабрика-кухня и логистическая сеть поставок.

Напомним, что ТРК «Планета» открылся в Перми в апреле 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.