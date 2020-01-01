Мария Сыропятова
В Пермь заходит московская сеть Buffet café
Кафе предлагает стандартные завтраки, перекусы, кофе-брейки, обеды и ужины
В ТРК «Планета» в Перми планируется открытие кафе Buffet café. Об этом говорится в Instagram-аккаунте пермского заведения. По данным сайта Buffet café, три аналогичные точки уже открыты в Москве.
В Buffet café называют формат своей работы fast casual, отмечая универсальную подачу блюд навынос или на месте. В меню стандартные завтраки, перекусы, кофе-брейки, кофе с собой, обеды и ужины.
Также отмечается, что в распоряжении заведений собственная фабрика-кухня и логистическая сеть поставок.
Напомним, что ТРК «Планета» открылся в Перми в апреле 2021 года.
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