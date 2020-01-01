Елена Синица Официально объявлена дата открытия ТРЦ «Планета» Там будут представлены порядка 185 ретейлеров Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В Перми 22 апреля состоится открытие торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом официально сообщила компания-застройщик ТРЦ Malltech. Ранее «Новый компаньон» называл эту дату со ссылкой на свои источники.

В ТРЦ «Планета» будут представлены свыше 185 крупных международных, федеральных и локальных ретейлеров. В частности, в торговом центре откроются бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Помимо этого, в центре будут представлены салоны связи и электроники. В их числе «Мегафон», Samsung, «М.Видео», DNS, а также Haier, который ранее не был представлен в Пермском крае.





Ранее было анонсировано открытие новых для Перми магазинов Uniqlo, Hoff, «Золотое яблоко», а также точек индустрии общественного питания — американской сети кафе-пекарен Cinnabon и итальянской сети Gelateria Italiana.





Также сообщается, что на территории возле ТРЦ будет высажено 215 хвойных и лиственных деревьев разных видов и более 1,5 тыс. кустарников.





Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. А планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.





Напомним, открытие ТРЦ «Планета» первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

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