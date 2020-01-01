Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Управление целевым капиталом Пермского театра оперы и балета поручено компании «Апрель-капитал»
Первый доход эндаумент-фонда ожидается осенью нынешнего года
Как сообщила директор Фонда целевого капитала Пермского театра оперы и балета Алла Платонова, выбрана компания для управления целевым капиталом театра — УК «Апрель-капитал».
На сегодняшний день активы фонда составляют 11 млн руб., из которых 10 млн руб. — взнос Благотворительного фонда Владимира Потанина, остальные средства составили частные пожертвования, которые можно сделать через сайт эндаумент-фонда.
В настоящий момент, по словам Аллы Платоновой, театр находится в процессе подписания соглашения с ещё одним крупным меценатом.
Первый доход от целевого капитала ожидается осенью нынешнего года, его применение ещё обсуждается.
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