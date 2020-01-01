Каток на набережной в Перми завершил работу За сезон его посетили 23 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Каток на набережной Камы в Перми

Виталий Кокшаров

ВКонтакте

Ледовый каток на набережной в Перми завершил свою работу. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Считаю, что это был удачный опыт, и в будущем каток на набережной станет традиционным», — отметил градоначальник.

Напомним, каток открылся 26 декабря, его площадь — более 1,1 тыс. кв. м.

По данным проката, большим спросом каток пользовался у детей — чаще всего пермяки брали коньки от 27-го до 34-го размера. На втором месте — женские коньки. Всего за сезон каток на набережной посетили 23 тыс. человек.

Напомним, из-за вспышки коронавируса каток на набережной, а также муниципальные катки были закрыты с 3 февраля.

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