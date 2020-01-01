В Перми из-за коронавируса закрываются восемь муниципальных катков С 3 по 9 февраля также не будет работать каток на набережной Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с предписанием Главного санитарного врача Прикамья ограничить массовые мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в мэрии Перми приняли решение с 3 по 9 февраля закрыть муниципальные катки.

Так, с сегодняшнего дня закрываются 8 катков: «Юность» (улица Революции, 27), «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Авангард» (улица Светлогорская, 14), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а).

Также неделю не будет работать каток на набережной Камы.

О возобновлении работы муниципальных катков будет объявлено дополнительно.

Напомним, с 3 по 9 февраля в школах и организациях допобразования Перми, Березников, Соликамска и Верещагинского округа из-за роста заболеваемости приостанавливается учебный процесс в очном формате.

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