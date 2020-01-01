Елена Синица
На набережной Камы открылся каток
Его площадь составляет более 1,1 тыс. кв.м
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Впервые в этом году в Перми на набережной Камы открылся каток. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Каток находится на площади нового амфитеатра. Площадь катка составляет более 1,1 тыс.кв.м.
Возле катка построен тёплый павильон. В нём находятся раздевалка, пункт проката и кафе с горячими напитками. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00.
Выход на лёд со своими коньками бесплатный. При посещении катка у посетителей будут проверять температурный режим. В раздевалке необходимо носить маски.
Напомним, на муниципальные катки пускают только по QR-кодам.
Ранее сообщалось, что на городской эспланаде начал работать ледовый парк «Новогодье».
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