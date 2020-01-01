Елена Синица На набережной Камы открылся каток Его площадь составляет более 1,1 тыс. кв.м Поделиться Поделиться Твитнуть

Каток на набережной Камы в Перми

Виталий Кокшаров

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Впервые в этом году в Перми на набережной Камы открылся каток. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Каток находится на площади нового амфитеатра. Площадь катка составляет более 1,1 тыс.кв.м.





Возле катка построен тёплый павильон. В нём находятся раздевалка, пункт проката и кафе с горячими напитками. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00.





Выход на лёд со своими коньками бесплатный. При посещении катка у посетителей будут проверять температурный режим. В раздевалке необходимо носить маски.





Напомним, на муниципальные катки пускают только по QR-кодам.





Ранее сообщалось, что на городской эспланаде начал работать ледовый парк «Новогодье».

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