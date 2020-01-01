Бывший замначальника прикамской полиции получил звание генерал-майора
Сейчас Вячеслав Еговцев возглавляет УМВД России по Забайкальскому краю
Указом президента России Владимира Путина от 17 февраля начальнику УМВД России по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено специальное звание генерал-майора полиции.
Еговцев был назначен на эту должность в конце 2020 года.
До этого вся служба Вячеслава Еговцева в структурах МВД связана с Пермским краем. Длительное время он служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, возглавлял ОРЧ БЭП (к), затем возглавил ОБЭП. Затем возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в краевом главке, после чего последние два года занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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