Бывший замначальника прикамской полиции получил звание генерал-майора Сейчас Вячеслав Еговцев возглавляет УМВД России по Забайкальскому краю Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Еговцев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Указом президента России Владимира Путина от 17 февраля начальнику УМВД России по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву присвоено специальное звание генерал-майора полиции.

Еговцев был назначен на эту должность в конце 2020 года.

До этого вся служба Вячеслава Еговцева в структурах МВД связана с Пермским краем. Длительное время он служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, возглавлял ОРЧ БЭП (к), затем возглавил ОБЭП. Затем возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в краевом главке, после чего последние два года занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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