Наталья Радкевич Экс-замначальника полиции Прикамья по оперативной работе сегодня представлен в качестве главы УМВД по Забайкальскому краю Мероприятие прошло в режиме онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Еговцев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 12 января, новый глава УМВД по Забайкальскому краю полковник полиции Вячеслав Еговцев был представлен личному составу. Об этом «Новому компаньону» рассказал сам Вячеслав Еговцев. Напомним, ранее, 28 декабря 2020 года, указом президента он возглавил забайкальское УМВД.

«Мероприятие состоялось в 10:00 по московскому времени. Меня представлял министр МВД. Здесь же присутствовали и губернатор, и представители краевой прокуратуры, и регионального СУ Следственного комитета. Мероприятие проводилось в режиме онлайн-конференции», — пояснил Вячеслав Еговцев.

Напомним, до этого вся служба Вячеслава Еговцева в структурах МВД связана с Пермским краем. Длительное время он служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, возглавлял ОРЧ БЭП (к), затем возглавил ОБЭП. Затем возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в краевом главке, после чего последние два года занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Отметим, что предыдущий руководитель Забайкальского управления Андрей Щеглов указом президента от 25 ноября назначен начальником прикамского «главка».

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