Наталья Радкевич Замначальника прикамского «главка» возглавил УМВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев два года являлся заместителем начальника регионального ГУ МВД по оперативной работе Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Еговцев

ГУ МВД России по Пермскому краю

Вячеслав Еговцев назначен начальником УМВД по Забайкальскому краю. Об этом говорится в указе президента РФ №816 от 28 декабря 2020 года.

Напомним, последние два года Вячеслав Еговцев занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю по оперативной работе.

Напомним, предыдущий руководитель Забайкальского управления Андрей Щеглов указом президента от 25 ноября назначен начальником прикамского «главка».

Напомним, до этого вся служба Вячеслава Еговцева в структурах МВД связана с Пермским краем. Длительное время он служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, возглавлял ОРЧ БЭП (к), затем возглавил ОБЭП. Затем возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в краевом главке, после чего перешёл на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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