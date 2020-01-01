Елена Синица В Прикамье корпоративный спорт закрепили на законодательном уровне Положения о создании условий для спорта смогут включать в трудовые договоры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента приняли во втором чтении законопроект, устанавливающий нормы по созданию условий для занятия спортом для сотрудников организаций. Решение принято на пленарном заседании заксобрания 17 февраля.

Поясняется, что теперь в региональном законе закреплена возможность включать в соглашения, коллективные и трудовые договоры между работниками и работодателями положения о создании условий для занятия корпоративным спортом.





Напомним, ранее сообщалось, что Законодательное собрание приняло во втором чтении законопроект о едином цвете такси.

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