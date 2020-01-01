Мэрия собирается увеличить стоимость платной парковки в центре Перми до 30 руб. в час Ранее называлась сумма в 25 руб. в час Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми стоимость платной парковки (в случае её загруженности более чем на 90%) должна повышаться не на 5 руб. в час, как говорили раньше чиновники, а на 10 руб. Такие изменения предполагает новая методика расчёта размера платы за пользование платными парковками. Документ на комитете гордумы по экономическому развитию представил и. о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников.

Сейчас стоимость платной парковки в Перми составляет 20 руб. в час.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Перми вновь собираются расширить зону платной парковки.

Введение в Перми парковочной зоны с повышенным тарифом обсудят после весеннего обследования загруженности парковок. Ранее предполагалось, что подзона с повышенным тарифом будет ограничена улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова.

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