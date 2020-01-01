Елена Синица Введение в Перми парковочной зоны с повышенным тарифом обсудят после весеннего обследования Весной планируется проведение обследования загруженности парковок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решение о введении дополнительной парковочной зоны с повышенным тарифом будет принято после проведения весеннего обследования загруженности парковок. Об этом «Новому компаньону» сообщил глава Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

«Весной проведём обследование загруженности парковочных зон. Будет понятно, где подзоны нужны. После этого уже можно будет направлять в мэрию предложения с перечнем конкретных улиц», — сказал Кис.





Напомним, ранее предполагалось , что эта подзону с повышенным тарифом введут в первом квартале 2022 года, и она будет ограничена улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова.

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