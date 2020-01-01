Мария Сыропятова Стоимость платной парковки в центре Перми планируют увеличить в первом квартале 2022 года Тогда же к зоне платной парковки могут присоединить несколько кварталов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2022 года в Перми планируют организовать дополнительную парковочную зону с повышенным тарифом.О сроках рассказали в мэрии. Зона будет ограничена улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова. При этом решение о стоимости пока не принято.

«Решение о стоимости будет приниматься после рассмотрения Пермской городской думой проектов решений об изменении положения о порядке создания и использовании муниципальных парковок и методики расчета размера платы за пользование платными парковками», - прояснили «Новому компаньону» в Пермской дирекции дорожного движения.

Планы по повышению тарифа в мэрии объясняют пиковой занятостью парковочных мест в этих кварталах более чем на 90%.

Также в 2021 году в мэрии Перми планируют провести работу по включению в зону платной парковки кварталов, примыкающих к ул. Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до ул. Пионерская, а также к ул. Белинского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерская.

Напомним, что ранее в администрации говорили о возможном введении новой подзоны платной парковки в центре Перми с тарифом 25 руб. в час.

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