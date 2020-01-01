Елена Синица В Перми расширят зону платной парковки Изменения вступят в силу с 1 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля 2022 года в Перми расширится зона платной парковки. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Дёмкин.

Так, в зону платной парковки войдут следующие участки улиц:





— Революции от ул.Николая Островского до бульвара Гагарина;





— Тихой от ул. Николая Островского до ул.Рабоче-Крестьянской;





— Орской от ул. Николая Островского до ул.Рабоче-Крестьянской;





— Луначарского от ул. Клименко до ул.Николая Островского;





— Клименко от ул.Пушкина до ул. Екатерининской;





— Пушкина от ул. Клименко до ул. Николая Островского;





— Достоевского от ул. Николая Островского до Клименко.





Поясняется, что решение связано с введением в эксплуатацию несколько жилых домов на этой территории. Также наблюдается дефицит парковочных мест в дневное время.





Стоимость парковки на этих участках будет составлять 20 руб. в час.





Напомним, до этого зону платной парковки в Перми расширяли в январе. В зону вошли ул. Пионерская на участке от ул. Глеба Успенского до ул. Белинская, ул. Полины Осипенко от ул. Пионерская до Комсомольского проспекта, ул. Белинского от ул. Пионерская до Комсомольской площади.





Сегодня же глава Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис сообщил «Новому компаньону» о сроках введения в Перми парковочной зоны с повышенным тарифом.

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