Олеся Максименко Зона платной парковки в Перми будет расширена с 10 января Парковочные места обустроены на улицах Полины Осипенко и Пионерской Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 10 января 2022 года в центре краевой столицы будет расширена зона платной парковки, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В зону войдут ул. Пионерская на участке от ул. Глеба Успенского до ул. Белинская, ул. Полины Осипенко от ул. Пионерская до Комсомольского проспекта, ул. Белинского от ул. Пионерская до Комсомольской площади.

Размер оплаты одного парковочного места составит 20 руб. в час. Заплатить за парковку можно через мобильное приложение «Горпарковки» или сайт, SMS-сообщения, паркомат, абонемент, платёжный терминал.

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