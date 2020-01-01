Мария Сыропятова Отзыв разрешения на строительство бизнес-центра у ТЮЗа признан законным Арбитражный суд отказал застройщику ООО «Капитель» в иске к минстрою Поделиться Поделиться Твитнуть

Торгово-административное здание на ул. Екатерининской, 72

Во вторник, 15 февраля, застройщику ООО «Капитель» отказано в признании недействительным предписания об отзыве разрешения на строительство торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72 в Перми. Решение об этом принял Арбитражный суд Пермского края.

Напомним, предписание было выдано краевым минстроем летом 2021 года департаменту градостроительства и архитектуры мэрии Перми.

В прошлом году был возобновлён спор о высотности здания на ул. Екатерининской, 72. В октябре 2021 года иск к мэрии Перми с требованием отозвать разрешение на строительство подала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Иск судом был оставлен без рассмотрения. В декабре 2021 года иск к краевому минстрою подала компания-застройщик ООО «Капитель» с требованием отменить предписание об отзыве разрешения на строительство.

По выданному разрешению застройщик может возвести административно-торговое здание площадью 31,3 тыс. кв. м в шесть и 12 этажей, а также с тремя подземными этажами. Высотность здания не должна превышать 54 м.

Разрешение на строительство торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72 было выдано в 2008 году, затем в 2012 году ООО «Капитель».

По данным ЕГРЮЛ, основной владелец компании — предприниматель Дмитрий Бурди (97%), ещё по 1,5% принадлежат Геннадию Шилову и Виктору Селиванову.

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