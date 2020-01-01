С 14 февраля школьники Перми вернутся к очному обучению Дистант позволил снизить заболеваемость детей в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С понедельника, 14 февраля, школы и учреждения дополнительного образования Перми вновь будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, по предписанию главного санитарного врача Прикамья с 3 по 13 февраля в городских образовательных учреждениях был приостановлен учебный процесс в очном формате. Учебная деятельность в этот период была организована с применением цифровых образовательных платформ.

Ограничение также касалось проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В результате введения ограничений уровень заболеваемости детей в Перми снизился на 19%.

Напомним, удалённый формат обучения на неделю с 3 по 9 февраля вводился также в Березниках, Соликамске и Верещагино.





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