В Перми заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 19% В целом по региону рост числа заболевших продолжается Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадора, с 31 января по 6 февраля 2022 года в Пермском крае зарегистрировано 47 793 случая ОРВИ и гриппа. Это на 19,3% выше показателя прошлой недели.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Сивинском, Уинском районах, а также в Кунгуре.

Превышение эпидпорога зафиксировано во всех возрастных группах, громе группы «дети до двух лет».

При этом, по сравнению с прошлой неделей, в Прикамье снизилась заболеваемость среди детей 7-14 лет на 10%, а в Перми — на 19,4%.

По данным лабораторного мониторинга, среди заболевших выявлены вирусы гриппа А (H3N2), а также возбудители негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы).

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае полностью приостановлен образовательный процесс в 352 школах и 30 дошкольных учреждениях. Частично процесс остановлен в 395 классах 158 школ и в 299 группах 186 детсадов.

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