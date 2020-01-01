Елена Синица Законопроект о повышении штрафов для «безбилетников» в Перми рассмотрят в марте Изначально документ краевой парламент должен был рассмотреть в феврале Поделиться Поделиться Твитнуть

Рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за безбилетный проезд откладывается до марта. Об этом говорится в письме, которое глава Перми Алексей Дёмкин направил в краевой парламент.

Напомним, предлагается увеличить штраф до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. при повторном.

Поясняется, что увеличение штрафа будет стимулировать пассажиров к оплате проезда. В частности, в пояснительной записке приводятся данные о доле безбилетников. В случае если в транспорте есть кондуктор, их доля составляет 5%. При реализации бескондукторной системы этот показатель достигает 20%.

В то же время предлагается не применять «увеличенные» санкции к держателям безлимитных проездных. Для этой категории предполагается предупреждение или штраф в размере 500 руб.

Крайсовпроф выступает против увеличения штрафов. Профсоюзы считают предлагаемые суммы непропорциональными стипендиям, пенсиям и зарплатам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.