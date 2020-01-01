Елена Синица В Перми штраф для безбилетников может возрасти в пять раз Он составит 2,5 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми может вырасти размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект внёс в краевой парламент глава Перми Алексей Дёмкин.

Так, предлагается увеличить штраф до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. при повторном.

Поясняется, что увеличение штрафа будет стимулировать пассажиров к оплате проезда. В частности, в пояснительной записке приводятся данные о доле безбилетников. В случае если в транспорте есть кондуктор, их доля составляет 5%. При реализации бескондукторной системы этот показатель достигает 20%.

В то же время предлагается не применять «увеличенные» санкции к держателям безлимитных проездных. Для этой категории предполагается предупреждение или штраф в размере 500 руб.

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