Елена Синица
В Перми штраф для безбилетников может возрасти в пять раз
Он составит 2,5 тыс. рублей
В Перми может вырасти размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект внёс в краевой парламент глава Перми Алексей Дёмкин.
Так, предлагается увеличить штраф до 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и до 5 тыс. руб. при повторном.
Поясняется, что увеличение штрафа будет стимулировать пассажиров к оплате проезда. В частности, в пояснительной записке приводятся данные о доле безбилетников. В случае если в транспорте есть кондуктор, их доля составляет 5%. При реализации бескондукторной системы этот показатель достигает 20%.
В то же время предлагается не применять «увеличенные» санкции к держателям безлимитных проездных. Для этой категории предполагается предупреждение или штраф в размере 500 руб.
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