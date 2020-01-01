Крайсовпроф выступил против увеличения штрафов за безбилетный проезд в пять раз Профсоюзы считают предлагаемые суммы непропорциональными стипендиям, пенсиям и зарплатам Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский крайсовпроф

Президиум Пермского крайсовпрофа выступил с заявлением по поводу планов администрации Перми существенно повысить штрафы за безбилетный проезд. Профсоюзы считают меру преждевременной.

Напомним, мэрия предлагает увеличить штраф в пять раз — с 500 до 2500 руб. за первое нарушение и с 1000 до 5000 руб. за повторное. Проект уже внесён на рассмотрение заксобрания.

«Важно подчеркнуть, что размеры штрафов в 2500 и 5000 руб. не пропорциональны нынешним стипендиям, пенсиям и зарплатам многих тружеников. Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение в городе. В свою очередь, предлагаем сконцентрировать внимание на пропаганде правил передвижения в общественном транспорте и своевременной оплаты проезда, различных методах мотивации добросовестных пассажиров», — говорится в заявлении.

Вопрос о штрафах может быть рассмотрен на февральском заседании краевого парламента.

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