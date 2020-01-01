Елена Синица

Тимур Бекмансуров останется в СИЗО до 20 мая

Обвиняемый согласился со сроком продления содержания под стражей

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Тимур Бекмансуров

Фото: "Коммерсант-Прикамье"

Дзержинский районный суд продлил срок ареста Тимуру Бекмансурову до 20 мая 2022 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Бекмансуров также обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек. Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.

Также в ходе сегодняшнего заседания суда выяснилось, что в отношении Тимура Бекмансурова, возбуждено ещё одно уголовное дело. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Поясняется, что речь идёт о произведённых выстрелах по двум автомобилям и об имуществе ПГНИУ.

В ходе заседания СКР просил продлить срок ареста Бекмансурова до 20 мая. Обвиняемый согласился со сроком продления содержания под стражей.

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