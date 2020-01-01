Елена Синица Тимур Бекмансуров останется в СИЗО до 20 мая Обвиняемый согласился со сроком продления содержания под стражей Поделиться Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд продлил срок ареста Тимуру Бекмансурову до 20 мая 2022 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Бекмансуров также обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек. Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.





Также в ходе сегодняшнего заседания суда выяснилось, что в отношении Тимура Бекмансурова, возбуждено ещё одно уголовное дело. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Поясняется, что речь идёт о произведённых выстрелах по двум автомобилям и об имуществе ПГНИУ.





В ходе заседания СКР просил продлить срок ареста Бекмансурова до 20 мая. Обвиняемый согласился со сроком продления содержания под стражей.



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