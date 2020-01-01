Елена Синица В отношении Тимура Бекмансурова возбуждено ещё одно уголовное дело Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества Поделиться Поделиться Твитнуть

В отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в ПГНИУ, возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом стало известно на заседании Дзержинского районного суда 10 февраля, передаёт «Коммерсант-Прикамье».

Сообщается, что Бекмансурова обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Поясняется, что речь идёт о произведённых выстрелах по двум автомобилям и об имуществе ПГНИУ.





Также сообщается, что в ходе заседания СКР просил продлить срок ареста Бекмансурова до 20 мая. Обвиняемый согласился со сроком продления содержания под стражей.





Напомним, Бекмансуров также обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек. Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.





При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Тогда телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в 2 млн руб. в сутки.





Младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.





В октябре Дзержинский районный суд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО на два месяца. Стрелок полностью признал свою вину. В декабре Дзержинский районный суд принял решение о продлении меры пресечения до 20 февраля.







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