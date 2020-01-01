Последним днём работы ледового парка «Новогодье» станет 13 февраля С 14 февраля начнётся демонтаж ледовых объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Последним рабочим днём ледового парка «Новогодье» в 68 квартале эспланады станет 13 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте культуры и молодёжной политики.

С понедельника, 14 февраля, начнётся демонтаж ледовых объектов.

Также в мэрии сообщили, что работа восьми муниципальных катков приостановлена до 13 февраля включительно

Напомним, ранее, в связи с введёнными в Перми ограничительными мерами из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, массовые катания на катках приостанавливались до 9 февраля.

О возобновлении работы муниципальных катков будет объявлено дополнительно.

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