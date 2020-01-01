В Перми отказались от тестирования на детях вакцины «КовиВак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми не будут проводить клинические испытания на детях вакцины от коронавируса «КовиВак». Исследования планировалось проводить на базе городской детской поликлиники №5, однако руководители медучреждения приняли решение не участвовать в испытаниях. Об этом «АиФ-Прикамье» сообщили в краевом минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве РФ было одобрено проведение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» для детей от трёх до 17 лет. Исследования будут проведены на 1050 пациентах из разных регионов страны.

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