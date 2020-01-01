В Перми вакцину «КовиВак» испытают на детях В исследовании примут участие только добровольцы Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения РФ одобрили проведение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» для детей от трёх до 17 лет. Данные об этом опубликованы в госреестре лекарственных средств.

Работа будет проведена на добровольцах в разных регионах страны. Всего в испытаниях примут участие 1050 пациентов из Московской области, Санкт-Петербурга, Перми и Самары.

В частности, в Перми испытания пройдут на базе ГБУЗ Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 5» на ул. Советской Армии, 10.

Напомним, сейчас в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М». Вакцинация проводится с письменного согласия родителей ребенка. В Пермском крае привито 657 подростков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.