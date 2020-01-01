Елена Синица Работы по благоустройству набережной в Закамске начнутся весной Полностью благоустройство будет завершено в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Набережная в Закамске

Администрация Перми

Реконструкция набережной в Закамске начнётся весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Это будет современная многофункциональная зона для отдыха, при этом будет сохранена и уникальность этого места, которую так ценят пермяки», — отметил глава города Алексей Дёмкин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что реконструкцией набережной займётся подрядчик ООО «ТехДорГрупп». На благоустройство потребуется 1 млрд 422 млн руб.

Работы по берегоукреплению планируется начать 1 сентября 2022 года. Стоимость работ составит 133 млн руб.

Полностью благоустройство будет завершено в 2023 году.

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