Елена Синица Пермскому стрелку продлят срок ареста Поделиться Поделиться Твитнуть

суд продлит арест Т. Бекмансурова

Елена Синица

В четверг, 10 февраля, в Дзержинском райсуде Перми рассмотрят ходатайство о продлении меры пресечения Тимуру Бекмансурову. Об этом "Новому компаньону" сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек.

Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.

Ранее сообщалось, что в рамках следствия было опрошено свыше одной тыс. человек, проведено порядка 129 осмотров места происшествия.

В декабре Дзержинский районный суд принял решение о продлении меры пресечения до 20 февраля.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Тогда телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в 2 млн руб. в сутки.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.

В октябре Дзержинский районный суд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО на два месяца. Стрелок полностью признал свою вину.

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