Елена Синица
Пермскому стрелку продлят срок ареста
В четверг, 10 февраля, в Дзержинском райсуде Перми рассмотрят ходатайство о продлении меры пресечения Тимуру Бекмансурову. Об этом "Новому компаньону" сообщили в пресс-службе суда. Он обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь около 40 человек.
Помимо этого, Бекмансурова обвиняют в покушении на убийство сотрудника полиции Константина Калинина.
Ранее сообщалось, что в рамках следствия было опрошено свыше одной тыс. человек, проведено порядка 129 осмотров места происшествия.
В декабре Дзержинский районный суд принял решение о продлении меры пресечения до 20 февраля.
Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.
При задержании сам Бекмансуров получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. Тогда телеграм-канал Shot выяснил, что лечение Бекмансурова обходится в 2 млн руб. в сутки.
Младший лейтенант полиции Константин Калинин был награждён орденом Мужества. Именно он задержал Тимура Бекмансурова. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Он организовал эвакуацию студентов и сотрудников с территории кампуса ПГНИУ.
В октябре Дзержинский районный суд Перми вынес решение отправить Бекмансурова в СИЗО на два месяца. Стрелок полностью признал свою вину.
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