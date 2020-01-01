Елена Синица
В краевом минобре прокомментировали снижение зарплат учителям в Полазне
Всем учителям выплатят необходимые суммы в ближайшее время
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В министерстве образования Прикамья прокомментировали снижение зарплаты учителям в Добрянском городском округе после перехода на дистанционное обучение.
«Некомпетентность и неправильность действий администрации Добрянского округа привела к необоснованному снижению заработной платы в январе учителям двух школ в Полазне, что совершенно недопустимо. Со стороны органов местного самоуправления допущены неправильные расчёты заработной платы педагогов», — сказали «Новому компаньону» в краевом минобре.
В ведомстве также добавили, что всем учителям в настоящее время произведён перерасчёт и необходимые суммы будут выплачены в ближайшее время.
К сотрудникам, допустившим ошибки, будут применены меры дисциплинарного взыскания. Минобр взял этот вопрос на личный контроль.
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