Елена Синица В Прикамье учителям снизили зарплаты после перехода на дистанционное обучение Зарплаты уменьшились на сумму от 400 до 10 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учителям Добрянского муниципального округа снизили зарплаты после перехода на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам педагогов, зарплаты уменьшились на сумму от 400 до 10 тыс. руб. По данным Mash, зарплаты пересчитали в связи с соответствующим постановлением главы округа Константина Лызова.





Однако сам Лызов в разговоре с «Коммерсант-Прикамье» сообщил, что не подписывал таких постановлений. Он также добавил, что такие проблемы возникли в школах №1 и №3 в Полазне.





«Директора школ неправильно подготовили документы по коэффициентам. Сегодня была назначена аудиторская проверка этих учреждений. По итогам всё будет откорректировано», — сказал Лызов.

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