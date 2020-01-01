Мария Сыропятова Компания из Ленинградской области оспаривает итоги конкурса на реконструкцию сквера на Вышке-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевое УФАС подана жалоба на результаты конкурса на строительство сквера на ул. Гашкова, 20. Согласно документам на портале госзакупок, жалобу подала компания из Ленинградской области ООО «Дорожно-строительное управление №812».

По мнению заявителя, организаторы конкурса не учли при определении опыта работ представленные контракты и акты приёмки выполненных работ.

Напомним, что победителем конкурса была объявлена пермская компания ООО «Виал Групп». Стоимость работ по реконструкции сквера сократилась в результате конкурса на 300 тыс. руб. Всего городской бюджет Перми должен будет заплатить за работы 35,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, в сквере на ул. Гашкова, 20 должны быть обустроены зоны отдыха и аттракционов, экстрим-парк, «тихая», детская и спортивная площадки.

Проект предусматривает прокладку пешеходных дорожек с асфальтобетонными и плиточными покрытиями, оборудование автостоянки, установку наружного освещения, малых архитектурных форм, скамеек и безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В документации указывается на необходимость ремонта газона, а также сохранения зелёных насаждений наряду с вырубкой деревьев и кустарников.

Общая площадь участка — 9,4 тыс. кв. м, из которых озеленение занимает 5 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены по проекту ООО «Центр регионального развития инноваций и управления».

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