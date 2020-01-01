Мария Сыропятова Стоимость реконструкции сквера на Вышке II сократилась на 300 тыс. рублей В торгах приняли участие пять компаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Работы по капитальному ремонту сквера по ул.Гашкова, 20 в Перми обойдутся городскому бюджету в 35,5 млн руб. Согласно протоколу о подведении итогов аукциона победителем объявлена пермская компания ООО «ВИАЛ групп». Стоимость работ снизилась по итогам торгов на 330 тыс руб.

Согласно техническому заданию, в сквере по ул. Гашкова, 20 должны быть обустроены зоны отдыха и аттракционов, экстрим-парк, «тихая», детская и спортивная площадки.

Проект предусматривает прокладку пешеходных дорожек с асфальтобетонными и плиточными покрытиями, оборудование автостоянки, установку наружного освещения, малых архитектурных форм, скамеек и безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В документации указывается на необходимость сохранения зелёных насаждений наряду с вырубкой деревьев и кустарников, а также ремонт газона.

Общая площадь участка — 9,4 тыс. кв. м, из которых озеленение занимает 5 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены по проекту ООО «Центр регионального развития инноваций и управления».

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