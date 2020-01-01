Мария Сыропятова Стоимость изъятия земельного участка на ул. Карпинского выросла в четыре раза Суд в споре с мэрией Перми встал на сторону бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Решением Арбитражного суда Пермского края стоимость выкупа земельного участка на ул. Карпинского в Перми выросла в четыре раза. Согласно определению Арбитражного суда Пермского края, земельный участок площадью 522 кв. м будет изъят у владельца администрацией Перми за 1 млн 943 тыс. руб. При этом, первоначально собственнику было предложено только 439 тыс. руб.

Пока решение не вступило в законную силу, мэрия Перми может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Земельный участок расположен рядом с АЗС по адресу ул. Карпинского, 91/2. После переуступки прав собственности от ООО «Ойл-транзит» он принадлежит компании ООО «Химпродукт».

Напомним, что недавно завершились процессы по оспариванию стоимости выкупа других участков по ул. Карпинского. За один из земельных участков стоимость выкупа выросла в два раза, за другой на 80%.

Все эти иски были поданы мэрией Перми к собственникам весной 2021 года. При этом в мэрии отмечали, что изъятие и выкуп участков в муниципальную собственность обусловлены необходимостью расширения ул. Карпинского на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. 30 сентября здесь было открыто движение автотранспорта по четырём полосам. Работы в целом завершены. Исключение составляют небольшие участки, работы на которых откладываются из-за судебных споров.

В планах мэрии — расширение ул. Карпинского на участке от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов, а затем соединение с ул. Крисанова.

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