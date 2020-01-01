В Перми открыто движение по четырём полосам на ул. Карпинского Расширение проезжей части закончено на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

В пятницу, 30 сентября, открыто движение автотранспорта по четырём полосам на участке ул. Карпинского (от ул. Свяизева до ул. Советской Армии).

В настоящее время завершается устройство наружного освещения, подключение светофоров и благоустройство тротуаров.

— Расширение проезжей части на Карпинского до четырёх полос позволит разгрузить дороги в Индустриальном районе, — заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

В планах расширение ул. Карписнкого на участке от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов, а затем соединение с улицей Крисанова.

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