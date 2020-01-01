Мария Сыропятова Стоимость выкупа земельного участка, необходимого для реконструкции ул. Карпинского, выросла вдвое Ещё по двум подобным искам суды продолжаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Решением Арбитражного суда Пермского края стоимость выкупа земельного участка по ул. Карпинского в муниципальную собственность выросла почти в два раза. Согласно определению суда, первоначально собственнику земельного участка в 348 кв.м. ООО «Технострой» было предложено 872 тыс руб. После проведения экспертизы в суде цена выкупа была увеличена до 1 млн 690 тыс. руб. Пока решение не вступило в законную силу, мэрия может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ещё за один участок в 84 кв.м, необходимый муниципалитету для реконструкции ул. Карпинского, по решению Арбитражного суда Пермского края из городского бюджета будет выплачено 130 тыс 872 руб. Первоначально мэрия Перми предлагала за него собственнику ООО «Триумф» — 73 тыс. руб. Таким образом, увеличение стоимости выкупа составило 80%.

Также в Арбитражном суде Пермского края продолжают рассматриваться два иска об изъятии и выкупе земельных участков в муниципальную собственность по ул. Карпинского. За земельный участок в 552 кв. м рядом с автозаправкой по ул.Карпинского 91а/2 в мэрии Перми предлагают 439 тыс. руб. Собственник участка ООО «Ойл-транзит» оспаривает в суде стоимость выкупа.

Ещё один судебный процесс о принудительном изъятии земельного участка идёт между мэрией Перми и собственником торгового центра «Позитив» Сергеем Гилёвым. По 2ГИС его адрес ул. Карпинского, 91а, корп. 2. Предприниматель также не согласен со стоимостью выкупа за земельный участок в 439 кв. м, используемый под парковку торгового центра.

Все эти иски были поданы мэрией Перми к собственникам весной 2021 года. При этом в мэрии Перми отмечали, что изъятие и выкуп участков в муниципальную собственность обусловлен необходимостью расширения ул. Карпинского на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. 30 сентября здесь было открыто движение автотранспорта по четырём полосам. Работы, в целом, завершены. Исключение составляют небольшие участки, работы по которым откладываются, из-за судебных споров.

В планах мэрии - расширение ул. Карпинского на участке от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов, а затем соединение с улицей Крисанова.

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