Мария Сыропятова

Стоимость выкупа земельного участка, необходимого для реконструкции ул. Карпинского, выросла вдвое

Ещё по двум подобным искам суды продолжаются

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карпинского -агп

  Администрация Перми

Решением Арбитражного суда Пермского края стоимость выкупа земельного участка по ул. Карпинского в муниципальную собственность выросла почти в два раза. Согласно определению суда, первоначально собственнику земельного участка в 348 кв.м. ООО «Технострой» было предложено 872 тыс руб. После проведения экспертизы в суде цена выкупа была увеличена до 1 млн 690 тыс. руб. Пока решение не вступило в законную силу, мэрия может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Ещё за один участок в 84 кв.м, необходимый муниципалитету для реконструкции ул. Карпинского, по решению Арбитражного суда Пермского края из городского бюджета будет выплачено 130 тыс 872 руб. Первоначально мэрия Перми предлагала за него собственнику ООО «Триумф» — 73 тыс. руб. Таким образом, увеличение стоимости выкупа составило 80%.

Также в Арбитражном суде Пермского края продолжают рассматриваться два иска об изъятии и выкупе земельных участков в муниципальную собственность по ул. Карпинского. За земельный участок в 552 кв. м рядом с автозаправкой по ул.Карпинского 91а/2 в мэрии Перми предлагают 439 тыс. руб. Собственник участка ООО «Ойл-транзит» оспаривает в суде стоимость выкупа.

Ещё один судебный процесс о принудительном изъятии земельного участка идёт между мэрией Перми и собственником торгового центра «Позитив» Сергеем Гилёвым. По 2ГИС его адрес ул. Карпинского, 91а, корп. 2. Предприниматель также не согласен со стоимостью выкупа за земельный участок в 439 кв. м, используемый под парковку торгового центра.

Все эти иски были поданы мэрией Перми к собственникам весной 2021 года. При этом в мэрии Перми отмечали, что изъятие и выкуп участков в муниципальную собственность обусловлен необходимостью расширения ул. Карпинского на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. 30 сентября здесь было открыто движение автотранспорта по четырём полосам. Работы, в целом, завершены. Исключение составляют небольшие участки, работы по которым откладываются, из-за судебных споров.

В планах мэрии - расширение ул. Карпинского на участке от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов, а затем соединение с улицей Крисанова.

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