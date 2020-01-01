В пермских школах дистант могут продлить до 14 февраля
Продление связано с высоким уровнем заболеваемости среди школьников и педагогов
В школах Перми могут проложить дистанционное обучение до понедельника, 14 февраля, сообщил «Коммерсант-Прикамье».
Как рассказал источник издания, продление связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 среди школьников и педагогов (болеет около 30% учителей).
Решение о продлении дистанта может быть объявлено Роспотребнадзором в среду.
Напомним, учебный процесс в очном формате пока приостановлен в пермских школах с 3 по 9 февраля.
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