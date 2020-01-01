Во всех школах Перми с 3 февраля приостанавливается очный учебный процесс Причина — существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С 3 по 9 февраля в Перми должен быть приостановлен учебный процесс в очном формате в школах, СПО, организациях допобразования, а также ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Соответствующее предписание Главного государственного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева поступило в адрес Главы Перми Алексея Дёмкина.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что за предыдущую неделю в краевом центре наблюдается существенное ухудшение эпидемиологической обстановки. В частности, за неделю с 24 по 30 января было зарегистрировано 22,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 47,4%, эпидемиологический порог превышен на 103,7%. Среди школьников 7—14 лет темп прироста составляет 72,8%, а порог превышен на 83,9%.

Костарев рекомендовал школам перейти на онлайн-обучение.

По мнению специалистов, приостановка очного обучения позволит ограничить передвижение школьников общественным транспортом, общение между собой и как следствие дальнейшее распространение инфекции среди членов их семей.

Как сообщили в минобре, несмотря на карантин итоговое собеседование для девятиклассников, которое запланировано на 9 февраля, переносить не будут. Оно состоится в школах в очном формате при соблюдении всех правил эпидбезопасности.

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