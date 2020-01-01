Елена Синица С 3 февраля на дистанционное обучение перейдут школы Березников и Соликамска Такой формат обучения продлится до 9 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Банникова

С 3 по 9 февраля на дистанционное обучение перейдут школы Березников и Соликамска. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга начальник отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежда Коряковцева.

Коряковцева также отметила, что срок обусловлен инкубационным периодом основных вирусных инфекций, в частности коронавируса.





Ранее сообщалось, что с 3 по 9 февраля в Перми должен быть приостановлен учебный процесс в очном формате в школах, учреждениях СПО, организациях допобразования, а также ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.





Причина — существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19.





Помимо этого, сообщалось, что детские сады региона не планируют массово закрывать.

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