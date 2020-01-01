Елена Синица

В Прикамье не планируется массовое закрытие детсадов

На карантин закрываются только отдельные группы

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Детский сад

Массовое закрытие детских садов в Пермском крае не планируется. Об этом сообщила министр образования региона Раиса Кассина во время онлайн-брифинга 2 февраля.

По словам главы ведомства, закрытие групп или детских садов предусмотрено в случае, если превышен порог заболеваемости в 20%.

Как отметила начальник департамента образования Анна Деменева, в Перми сейчас закрыт один корпус детского сада. В регионе ситуация аналогичная, добавила Кассина.

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