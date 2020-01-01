Глава Перми отправил треть сотрудников мэрии на дистант до конца февраля
Перевод на удалёнку пройдет поэтапно
Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение «О реализации в администрации города Перми мер профилактики новой коронавирусной инфекции».
Согласно документа поэтапно на дистанционный режим работы необходимо перевести не менее чем 30 % от фактической численности сотрудников муниципальный учреждений и функциональных подразделений горадминистрации.
Удалёнка для этих работников устанавливается на период по 28 февраля 2022 года.
Напомним, 28 января на заседании краевого оперштаба по противодействию распространения коронавируса было принято решение с 1 февраля перевести на удалённую работу не менее 30% государственных гражданских служащих, работников государственных предприятий и учреждений.
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