Глава Перми отправил треть сотрудников мэрии на дистант до конца февраля Перевод на удалёнку пройдет поэтапно Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение «О реализации в администрации города Перми мер профилактики новой коронавирусной инфекции».

Согласно документа поэтапно на дистанционный режим работы необходимо перевести не менее чем 30 % от фактической численности сотрудников муниципальный учреждений и функциональных подразделений горадминистрации.

Удалёнка для этих работников устанавливается на период по 28 февраля 2022 года.

Напомним, 28 января на заседании краевого оперштаба по противодействию распространения коронавируса было принято решение с 1 февраля перевести на удалённую работу не менее 30% государственных гражданских служащих, работников государственных предприятий и учреждений.

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