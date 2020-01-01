Елена Синица Анна Попова: Темпы распространения «омикрона» в России замедлились При этом, по её словам, на «омикрон» приходится чуть больше 50% заражений Поделиться Поделиться Твитнуть

В России и в ряде стран Европы несколько замедлились темпы распространения «омикрона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.





При этом, по её словам, в Москве и в Санкт-Петербурге уже более 80% всех секвенируемых штаммов — это штаммы варианта «омикрон». В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране, чуть больше 50% заражений коронавирусом сегодня приходится на штамм «омикрон» и чуть меньше — на штамм «дельта».





« Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», — сказала Попова.





Напомним, ранее глава минздрава Михаил Мурашко заявил , что вакцина «Спутник V» никак не влияет на течение онкологического заболевания.

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