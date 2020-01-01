Елена Синица Михаил Мурашко: «Спутник V» никак не влияет на течение онкологического заболевания По его словам, вакцинация онкологических пациентов крайне необходима Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» прошла все клинические исследования, которые доказали, что препарат не оказывает влияния на течение онкологического заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

«Сегодня выпущены методические рекомендации, и вакцинация онкологических пациентов просто крайне необходима, — сказал Мурашко. — Есть период, когда временно есть противопоказания, когда проводится химиотерапия, супрессивная терапия. По завершению её обязательно необходимо пройти вакцинацию. Никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью пройдены все объёмы исследований, и она может быть рекомендована».





Глава ведомства также добавил, что учёные и медики из разных европейских стран рекомендуют пациентам, получившим иммунную или иммуносупрессивную терапию, делать дополнительные курсы вакцинации, чтобы сформировать полноценный иммунитет.

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